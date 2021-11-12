Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet Özen yönetimindeki plakalı otomobil, Ümiteli Mahallesi mevkisinde Erdoğan Topçu idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Topçu ile eşi Şenay Topçu yaralandı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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