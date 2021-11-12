Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Didim'de düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne yan yattı
Aydın'ın Didim ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne yan yattı, bir kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Didim ilçesinde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekne yan yattı. Sahil Güvenlik ekipleri 9 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Bölgede 1 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler Sınır Güvenliği
Sıradaki Haber
Eski astsubaya FETÖ'den 6 yıl hapis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz