Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski astsubaya FETÖ'den 6 yıl hapis
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adana'da FETÖ'nün sözde yöneticileri ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık F.P. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, F.P'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık F.P, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. FETÖ üyesi olmadığını ileri süren F.P, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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