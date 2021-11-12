Yüksek Mahallesi'nde bahçe ve seralara su taşıyan boruların vanaları geçen günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalandı. Hırsızlık olayı nedeniyle 20 çiftçiye ait yaklaşık 300 dönüm sera ve narenciye bahçesi susuz kaldı. Sürekli vanalarını çaldığını belirten çiftçiler, hırsızların yakalanıp cezalandırılmalarını istedi.

Vanaların tanesi 70 TL

3 dönüm serada domates yetiştiren Havva Uğuz, "Geçtiğimiz gün seramıza çalışmaya gelmiştik. Bir baktık, seramızın sulamasında kullandığımız damlama borularının birbirine bağlandığı vanaların yerinden söküldüğünü fark ettik. Baktık ki birçok bağlantı noktasındaki vanalarımız çalınmış. Yan komşularımızın bahçelerindeki vanalar da çalınmış. O gün mahallemize dadanan hırsızlar gözünü çiftçiye dikmiş. Bizler zor şartlarda, binbir zorluklarla çalışıp evine ekmek götüren çiftçileriz. Bu vanaların tanesi 70 TL. Yazık günah değil mi bize? Hırsızlar haram peşinde koşuyor. Haram kazanılan paradan hayır gelmez. Çalışarak, alın teri dökerek para kazansınlar. Bizim isteğimiz, bu hırsızların bir an önce yakalanması ve başka kişilerin de canlarının yanmasının önüne geçilmesidir" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Emeğimizi çaldılar"

Çiftçi Kifil Oğuz da, "Bizim emeğimizi çaldılar ve seramızda yetiştirdiğimiz ürünlerimiz susuz kaldı. Şimdi bu çalınan vanaların yerine yeni vana almamız gerekiyor. Zaten ürünlerimiz para etmiyor, bir de bu masraflar bizleri zor durumda bırakıyor. İnşallah bir an önce bu hırsızlar yakalanır ve cezalandırılırlar" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

"Hırsızlık olayı her sene yaşanıyor"

Yüksek Mahallesi Muhtarı Fatih Yıldız, hırsızların vanaları her yıl çaldığını söyledi.

"Geçen yıl da hırsızlar mahallemizde bulunan sulama suyu vanalarını çalmışlardı, bu yıl da çaldılar. Bu vanaların çalınması çiftçilerimizi zor durumda bırakıyor. Sulama suyu vanalarının çalınması ürünlerin susuz kalması demek. Çiftçilerimiz de yeniden vana almak zorunda kalıyorlar. Zaten zor şartlarda üretim yapan çiftçilerimiz sıkıntıya düşüyor. Yetkililere gereken bilgiyi verdik. İnşallah yakalanırlar ve bir daha mahallemize gelmezler."