Kaza, saat 09.30 sıralarında Maden Mahallesi Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Şenay Edremit'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakalı otomobil, önce yol kenarında park halindeki otomobile, ardından kaldırıma çarparak yan yattı.

Sürücünün yardımına vatandaşlar koştu

Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Şenay Edremit'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

"Arabaya çarptı, sonra kaldırıma vurarak takla attı"

Kaza anına tanıklık eden Melike Pirim, "Hanımefendi hemen önümdeydi, çok da yavaş gidiyordu, hızlı gitmiyordu. Yan tarafta beyaz bir araba vardı, ona çarptı. Çarpınca kaldırıma çarptı, kaldırımdan da hemen devrildi, ters döndü. Müdahale etmeye çalıştık, itfaiyeyi ve 112'yi aradım. Sonra geldiler, müdahale ettiler. Kadın ilk etapta iyiydi ama sonra bayıldı. Elini tuttuk, 'Güvendesiniz, korkmayın' diye telkinde bulunduk. Sonra kendine geldi, tekrar bayılır gibi oldu. Sonra da zaten ekipler geldi müdahale ettiler" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.