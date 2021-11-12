Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta bir evde etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın bir köyünde düzenlenen operasyonda sahte alkol ve sahte içki ile alkol yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.
Uşak’ın Derbent köyündeki bir evde sahte içki yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 10 şişe alkol yapımında kullanılan aroma, 7 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.Y. serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sahte Alkol Uşak Sahte İçki
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