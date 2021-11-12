Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da ekmeğe zam
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Ticaret Odası Meclisi, 230 gram ekmek fiyatını 2 liradan 2.5 liraya çıkaran teklifi onayladı.
İTO Meclisi'nin yaptığı toplantıda ekmeğe zam kararı kabul edildi.
Bugünden itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 2 lira olan 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başladı.
Ekim ayında yapılan teklifin kasım ayında oylamaya sunulması kararı alınmıştı. İstanbul'daki birçok fırın, ekim ayı başında ekmeği zamlı fiyattan satmaya başlamıştı.
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