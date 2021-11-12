İTO Meclisi'nin yaptığı toplantıda ekmeğe zam kararı kabul edildi.

Bugünden itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 2 lira olan 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başladı.

Ekim ayında yapılan teklifin kasım ayında oylamaya sunulması kararı alınmıştı. İstanbul'daki birçok fırın, ekim ayı başında ekmeği zamlı fiyattan satmaya başlamıştı.