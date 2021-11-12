17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden etkilenen Düzce, yaralarını sarmaya çalışırken 12 Kasım 1999'da merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Kentte aradan geçen 22 yılda aynı acıların tekrar yaşanmaması ve olası afetlere hazırlıklı olunması amacıyla valilik, belediye ve ilgili kurumların desteğiyle çeşitli tedbirler alındı.

Birinci derece deprem bölgesinde yer alan Düzce'de, yüksek katlı yapılaşmanın önüne geçmek için yatay kentleşme modeli hayata geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Uygulamayla yeni yapılan konutlara zemin artı 3 kata kadar izin verildi. 2019'da alınan yeni kararla bu uygulama, sadece güvenli alanlarda zemin artı 4 kat şeklinde uygulanmaya başladı.

Konutların yüzde 80'i depreme dayanıklı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 12 Kasım 1999 depreminin tüm Türkiye'ye depreme karşı dayanıklı konut yapmayı öğrettiğini söyledi.

Türkiye'de depreme karşı konut yapma bilincinin geliştiğini anlatan Özlü, "Bugün itibarıyla Düzce'deki yeni yapılan bütün yapılar, deprem yönetmeliklerine harfiyen uyularak yapılmaktadır. Düzce'deki konut stoğumuzun yüzde 80'i yenidir ve depreme dayanıklıdır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"En önemli kararlardan biri yatay mimari"

Depremin ardından yönetmelikler ve alınan kararların uygulanmasında kararlılık sağlandığını vurgulayan Faruk Özlü, şöyle konuştu:

"Deprem yönetmeliklerinde aldığımız en önemli kararlardan biri, yatay mimaridir. 2019 yılında aldığımız yeni kararla yüksek katlı yapılaşmaya son verdik. Kentin her bölgesinde yapılaşma en fazla zemin artı 4 kattır. Yüksek katlı yapılaşmaya karşıyız ve yatay mimariyi önceliklendiriyoruz. Yatay mimari, birinci derece deprem bölgesi olan Düzce'de en uygun mimari şeklidir. Buna çok büyük önem veriyoruz. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri, Düzce'yi çok derinden etkilemiştir. Deprem, gerçekten bize şehir planlamamızda çok sıkı tedbirler almamız gerektiğini öğretti."

"240 bin kişiye afet eğitimi verildi"

Düzce Valisi Cevdet Atay da afetlere karşı hazırlıklı toplum haline gelebilmek için daha etkin çözümler üretmeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, "İlimizde başlatılan AFAD eğitim seferberliğinde yaklaşık 240 bin kişiye eğitim verildi. Depremler her zaman olacaktır. Kayıplarımızı en aza indirmek için depremlere hazırlıklı olmalıyız. Günümüz modern afet yönetimi anlayışı sadece olayın yaşandığı kriz yönetim süreci değil. İl Afet Risk Azaltma Planı, ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plan" dedi.