Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 12:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yön levhasına çarptı, aracı parçalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, yön levhası direğine çarparak parçalanan hafif ticari aracın sürücüsü Furkan Uzun ağır yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Çavdarhisar- Emet kavşağında meydana geldi.
Gediz yönüne giden Furkan Uzun yönetimindeki hafif ticari araç, kavşaktaki yön levhasının direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddeti ile parçalanan araçtan çıkarılan sürücü Uzun, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Furkan Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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