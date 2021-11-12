Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a mensup oldukları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarmada yürütülen işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Gaziantep Kahramanmaraş Terör Örgütü
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