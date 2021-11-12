Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 13:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da yazlık 2 ev alev alev yandı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'nde yazlık olarak kullanılan 2 ev, 3 saat süren yangında kullanılamaz hale geldi.
Çayyaka'nın Boğazova mevkiinde, Recep Aydın ve Refik Bayram'a ait, yazlık olarak kullanılan 2 evde saat 06.00 sıralarında yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye İnegöl İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Yazlık evler kullanılamaz hale gelirken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber
Antalya'da denizden elektrik süpürgesi bile çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz