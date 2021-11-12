Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Silifke ilçesinde 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli serbest bırakıldı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle'de bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.
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