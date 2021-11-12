Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle'de bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 2 bin 413 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.