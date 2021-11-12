Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 14:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı sınır köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Yağlıdere ilçesi Sınır köyü mevkiinde meydana geldi.
Ali Öksüz idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.
Araçta yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki Muhammet Öksüz olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Ali Öksüz de yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Giresun Trafik Kazası
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