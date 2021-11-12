Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan Kazak uyuşturucu satıcısı yakalandı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu satmak, üretmek, işlemek veya satmak amacıyla yasa dışı ticaret ve depolama" suçundan Kazakistan makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.U.'nun Yeni Mahalle'de olduğunu belirledi.
Soruşturmasının sürdüğü ülkeye iade edilecek
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Zanlının soruşturmasının sürdüğü, ülkeye iadesi için işlem başlatıldığı bildirildi.
Etiketler: Kaçakçılık Muğla Uyuşturucu
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