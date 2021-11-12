Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu satmak, üretmek, işlemek veya satmak amacıyla yasa dışı ticaret ve depolama" suçundan Kazakistan makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.U.'nun Yeni Mahalle'de olduğunu belirledi.

Soruşturmasının sürdüğü ülkeye iade edilecek

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Zanlının soruşturmasının sürdüğü, ülkeye iadesi için işlem başlatıldığı bildirildi.