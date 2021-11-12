Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yamaç paraşütçüsü, 4 katlı binanın çatısında asılı kaldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan Rus kadın turist, iniş sırasında bir binanın çatısında asılı kaldı.
Antalya'da yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den havalanan yamaç paraşütçüsü 26 yaşındaki Anna Levitova iniş yaptığı sırada rüzgârın etkisiyle kontrolünü kaybetti.
Apartmanların arasına doğru iniş yapan paraşüt, 4 katlı bir binanın çatı demirlerine takıldı. Levitova'yı çatıda asılı halde görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, merdiven uzatarak Levitova'yı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince sağ ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen paraşütçü, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Antalya
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