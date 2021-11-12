Olay, Serik’te 12 Ekim 2020 tarihinde meydana geldi. 8 ve 10 yaşlarında 2 kız çocukları bulunan Mahir ve Songül İncedayı çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası çocuklarını bırakıp evi terk eden Songül İncedayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Antalya'daki kadın sığınma evine yerleşti.

Olayın ardından Mahir İncedayı, arkadaşları Ömer Bal ve Musa Kaplan ile Haskızılören Mahallesi'nde yaşayan kayınpederi Süleyman Can'ın evine gitti.

Eşiyle barıştırmasını istediği kayınvalidesi Makbule Can'ı kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle tabancayla 8 el ateş ederek öldüren İncedayı, Jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

[Fotoğraf: DHA]

Savcı "haksız tahrik" indirimi istedi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının cinayetle ilgili hazırladığı iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Davanın 13 Ekim 2021'de görülen 2'nci duruşmasında savcı, İncedayı'nın olayı tasarlayıp planlamadığını iddia ederek anlık öfke ile "haksız tahrik" altında gerçekleştirdiğini savundu. Savcı, esas hakkındaki görüşünde, cezada "haksız tahrik" indirimi yapılmasını istedi.

Sanık avukatı tahliye talep etti

Davanın karar duruşması bugün Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık İncedayı, tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, diğer taraflar ve avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık avukatı Burak Soybir, "Savcının esas hakkındaki görüşüne katılmakla birlikte haksız tahrik hükümlerinin en üst sınırdan uygulanmasını talep ediyoruz. Müvekkilim, aile birliğini korumak amacıyla diğer tanıklarla birlikte gitmiştir. Olayda haksız tahrike uygun tüm koşullar oluşmuştur. Tutuklu kaldığı süre de dikkate alınarak ayrıca 2 küçük kızının bulunması nedeniyle tahliyesini talep ediyorum" savunmasını yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Kızlarını öne sürdü

Süleyman Can ve Songül İncedayı'nın avukatı Ayşim Kontaş ise savcının esas hakkındaki görüşüne katılmadıklarını, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık İncedayı, "Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. 2 küçük kızım var, onlara bakmam gerekiyor. Her türlü adli kontrol tedbirleri ile tahliyemi talep ediyorum. Kararı adalete ve vicdana bırakıyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık İncedayı'yı, eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek 18 yıl hapse mahkum etti.