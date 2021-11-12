Edirne'de eski Elektrik Fabrikası, Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak hizmete açıldı.

Açılış kurdelesini kadınlarla kesen Belediye Başkanı Recep Gürkan, daha sonra merkezi gezerek katılımcılarla sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

"Edirne'nin kadınlarına armağan ediyorum"

Belediye Başkanı Recep Gürkan, merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2017'de Edirne Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu olarak hizmete sundukları binanın, bazı nedenlerden dolayı kapatıldığını ve ikinci açılışını Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Burayı Edirne'nin kadınlarına armağan ve emanet ediyorum. Bu fonksiyonu da şikayet ettiler. Halbuki fonksiyonu veren Kültür Varlıkları Koruma Kurulu. Türk kültürü neden rahatsız ediyorsa arkadaşları, Türk Kültürü El Sanatları Merkezi olmasını da şikayet ettiler."

[Fotoğraf: AA]

"Her türlü etkinliği özgürce yapabilirler"

Gürkan, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün rehberliğinde hizmet verecek binada kadınların her türlü faaliyet ve etkinliklerini özgürce yapabileceklerini ifade etti.