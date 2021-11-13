Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde sis nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sis sebebiyle meydana gelen kazada araç 20 metre sürüklendi, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kocaeli D-100 Karayolu İstanbul istikametinde sisin görüş mesafesinin azalması neticesinde Z. A. idaresindeki otomobil yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalının duvarına çarptı.
Sürüklenen otomobil 20 metre sonra durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 1’i çocuk 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
12 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz