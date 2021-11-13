Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 17 kişi tutuklandı
Gaziantep'te silahlı örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Gaziantep'te 10 Kasım'da düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu iddia edilen, aralarında elebaşı ve sözde 2 yöneticinin de bulunduğu 23 şüpheli yakalandı.
Zanlılardın 17'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep Suç Örgütü
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