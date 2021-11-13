Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hızını alamayan sürücü iş yerine girdi
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ta yokuş aşağı giderken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil iş yerine girdi.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gerçekleşen kazada yokuş aşağı hızla inen aracın sürücüsü hâkimiyetini kaybederek karşı istikamette kapalı olan telefon dükkânına çarptı.
Yaşanan olay sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İş yerinin kapalı olması olası can kaybını önlerken kaza maddi hasara yol açtı.
Etiketler: Trafik Kazası Zonguldak
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