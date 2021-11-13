Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 'huzur ve güven' uygulaması: Aranan 22 kişi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hatay'da, jandarma ekipleri, 'huzur ve güven' uygulaması yaptı. Aranan 22 şüpheli yakaladı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı, 435 personelin katılımıyla 72 farklı noktada uygulama yaptı.
Uygulamada, 7 bin 113 kişi ile 3 bin 97 araç sorgulanırken, 473 iş yeri ve 31 metruk binada arama yapıldı.
22 zanlı yakalandı
Ekipler, 1 av tüfeği, 1 kilo 935 gram kubar esrar ele geçirdi. Çeşitli suçlardan aranan 22 zanlı yakalandı.
Adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 3'ü hakim kararıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hatay Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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