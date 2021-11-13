Hatay İl Jandarma Komutanlığı, 435 personelin katılımıyla 72 farklı noktada uygulama yaptı.

Uygulamada, 7 bin 113 kişi ile 3 bin 97 araç sorgulanırken, 473 iş yeri ve 31 metruk binada arama yapıldı.

22 zanlı yakalandı

Ekipler, 1 av tüfeği, 1 kilo 935 gram kubar esrar ele geçirdi. Çeşitli suçlardan aranan 22 zanlı yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 3'ü hakim kararıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.