Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın'da otomobil su kanalına düştü
Bartın'da bir otomobil su kanalına düştü. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Bartın'da Karabük yolu Potbaşı mevkinde otomobil karşı şeride geçerek, su kanalına düştü.
Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan sürücüye müdahale etti.
Yarım saatlik çalışma sonunda çıkarılan sürücü, Bartın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Bartın Trafik Kazası
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