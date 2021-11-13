Bartın'da Karabük yolu Potbaşı mevkinde otomobil karşı şeride geçerek, su kanalına düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan sürücüye müdahale etti.

Yarım saatlik çalışma sonunda çıkarılan sürücü, Bartın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.