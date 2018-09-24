TEKNOFEST'i, yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) sponsoru olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni 4 günde yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve bir ilk olan TEKNOFEST'te, 4 gün boyunca yaşamın her alanında teknoloji konuşulurken, havacılık gösterileri ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatıldı. 750'den fazla takım, 2000'den fazla yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarında ise gençler büyük başarı sergiledi.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası, Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı "Yarışların Yarışı", nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler düzenlendi.

"4 günde yarım milyondan fazla ziyaretçi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen T3 Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin bağımsız, müreffeh ve güçlü yarınları için milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen TEKNOFEST'i 4 günde yarım milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Tüm ekip ve paydaşlarıyla festivale katılan herkesi "milli teknoloji neferi" olarak gördüklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojinin lokomotif sanayisi havacılık ve uzay ile alakalı. Biz de ülkemiz adına, ülkemizin tüm gençlerini 7'den 70'e herkesi milli teknoloji hamlesindeki seferberliği başlatmak, gençlerimize havacılık tutkusunu aşılamak ve bu deneyimi yaşatmak için ayakları yere basmayan TEKNOFEST'i gerçekleştirdik. Çok büyük bir toplumsal fayda sağlamak amacıyla kurguladığımız TEKNOFEST'te herkes hem kendisinin hem de çocuğunun geleceği için ne doğruysa onu yapmaya çalıştı. Teknoloji sever yarım milyondan fazla insanın katıldığı festivalimiz için herkes büyük bir özveri gösterdi. Türkiye'nin yüksek teknoloji üretmesi için her şeyden önce hayal edip, araştırıp geliştirerek üretmesi gerekiyor. Tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi. Hepimiz, ülkemizin geleceğini inşa etmek için buradayız. Bu festivali buraya katılan herkese borçluyuz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da TEKNOFEST ve farklı etkinliklerle bu coşkuyu devam ettirerek, dünyada ülkemizin göğsünü kabartacak pek çok projeyi hayata geçireceğiz."

"Önümüzdeki yıllarda milyonlarca insan TEKNOFEST'te buluşacak"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da TEKNOFEST'in, yüzlerce insanın alın teri ile başarıldığını vurguladı.

Türkiye tarihinin en büyük festivalini gerçekleştirdiklerini, havacılık, uzay ve teknoloji odaklı bir festival düzenlediklerini anlatan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu festival Vecihi Hürkuşların, Nuri Demirağların, Kirkor Divarcıların izinden gidenlerin festivali, demiştik. Gördük ki milletimiz topyekun bu izi kaybetmemiş. İnşallah bundan sonra daha büyüklerini hayata geçireceğiz. Milletimiz gözünü göğe dikti. Kaybettiğimiz zamanı çok kısa zamanda kapatacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda milyonlarca insan TEKNOFEST'te buluşacak inşallah. Biz yeniliklere hızlı uyum sağlayan bir milletiz. Yeter ki gençlerimizin, çocuklarımızın önü kesilmesin, onların yaptıkları çalışmalara değer verilsin bu çok önemli. Bundan böyle bu ülkede milli teknoloji hamlesi, uzay, teknoloji, bilim gündemin birinci sırasında yer alsın istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışalım istiyoruz."

Gökyüzünde görsel bir şölen yaşandı

Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt timi, 129 ATAK helikopteri, TB2 silahlı İHA ve Türkiye'nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi.

Gökyüzünde harmandalı yapan Atak helikopterleri büyük alkış aldı. Coşku, heyecan ve adrenalin festival boyunca devam etti.

ATAK helikopterleri harmandalı oynadı

TEKNOFEST kapsamında ATAK helikopterleri gösteri yaptı. ATAK helikopterlerin harmandalı oynadığı anlar vatandaşların beğenisini topladı.

Türk Yıldızları ve Türk Hava Yolları uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve Türk Hava Yolları'nın Boeing 777 uçağı, TEKNOFEST İstanbul kapsamında birlikte kol düzeninde gösteri uçuşu yaptı.

TRT Çocuk’un standı büyük ilgi gördü

İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki festival alanına TRT Çocuk standı da kuruldu. Standa çocukların ilgisi büyük oldu.

Festivalin ilgi gören köşelerinden biri de TRT’nin kurduğu teknoloji standıydı. Ziyaretçiler, televizyonculuk alanında ulaşılan son noktayı, Türkiye'nin ilk televizyonu TRT'nin standında deneyimleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA, TRT Haber