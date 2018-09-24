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Kırıkkale'de evinde rehin alınan kadın kurtarıldı

Kırıkkale'de hırsızlık amacıyla girdiği evdeki kadını rehin alan kişi polise teslim oldu.

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Kırıkkalede evinde rehin alınan kadın kurtarıldı

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın üst katında oturan Mihriban Ö.'nün komşuları, evden gelen yardım çığlıkları üzerine polisi aradı.

Polis ekipleri, hırsızlık amacıyla eve girdiği tahmin dilen M.G.'nin, Mihriban Ö.'yü bıçak tehdidiyle rehin aldığını belirledi.

Zanlı, yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından polise teslim oldu.

Gözaltına alınan M.G. emniyete götürülürken Mihriban Ö. de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar, M.G.'ye evden çıkarıldığı sırada tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, müzakereler sonucu zanlıyı ikna ettiklerini belirterek, kimsenin burnu kanamadan operasyonu başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Kaynak:  AA

Etiketler: polis ekipleri, Kırıkkale, hırsızlık, Emniyet müdürlüğü, rehin
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