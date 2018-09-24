FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Hava Kuvvetleri personeli adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli muvazzaf 110 şüpheliden yakalanan 107 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ankara Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcılar tarafından sorgulandıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilecek.
Örgütün sorumlularıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay hakkında 21 Eylül Cuma günü gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlatmış, bunlardan 107'sini gözaltına almıştı.
Kaynak: AA