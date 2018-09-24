Erzurum'da güneş enerjisinden elektrik üretilecek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin önemli enerji yatırımlarından Güneş Enerji Santralleri'nde (GES) sona yaklaşıldığı vurgulandı.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in direktif ve öngörüleriyle hazırlanan ve yapımı süren GES’lerin tamamlandığında belediyenin tüketim yaptığı elektriği üreteceği belirtilen açıklamada, Sekmen'in şu görüşlerine yer verildi:

"Yılın büyük bir bölümü güneş alan şehrimizde GES'ler muhakkak olmalı. Kendi elektriğimizi üretmek için ilimize GES'leri inşa ettik. Fen İşleri Daire Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü tarafından Aziziye ilçemizin Ilıca Mahallesi Dağlar mevkisinde 2,4 megawat, Yakutiye ilçemizin Yerlisu Mahallesi Susuzlar mevkisinde inşa ettiğimiz 2,5 megawat gücündeki GES'lerin yapımı sürüyor. GES’ler yıl sonunda tamamlanacak. Toplamda 4,9 megawatt enerji olarak projelendirilen bu santraller üretime geçtiğinde güneş panellerine güneş ışınları doğru açıda ve yoğunlukta geldiği zaman maksimum üretilen güçle 5,88 megawatt peak güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek. Santraller tamamlandığında Erzurum Büyükşehir Belediyesi elektriğini üretecek."

Kaynak: AA