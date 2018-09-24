Doğu Karadeniz'de 4 ilde sağanak etkili olacak

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de yarın öğle saatlerinden sonra beklenen kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, fırtına şeklinde esecek rüzgarla etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hava sıcaklıklarında kısa sürede beklenilen ani ve hissedilir değişimlerin meydana getireceği sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi.

Kaynak: AA