Şırnak'ta okul çevrelerinde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul önleri ve çevresinde operasyon başlattı.
Şırnak Cizre merkezli yürütülen, özel harekat ekiplerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda, 21 sokak satıcısı gözaltına alındı.
21 şüpheliden 6'sının, 2015-2016 yıllarında terör örgütünün çukur barikat eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında "terör örgütü üyesi olmak"tan adli işlem yapıldığı belirlendi.
Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 700 gram eroin, 70 gram esrar, 19 uyuşturucu nitelikte hap, 150 gram çeşitli uyuşturucu madde, 9 bin 845 dolar, 8 bin 750 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA