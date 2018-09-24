  • 24 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.159
    EURO 7.273
  • BIST 99361.49
    ALTIN 238.249
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir'de yasa dışı göçle mücadele

İzmir'de yasa dışı göçle mücadele

İzmir'de yasa dışı göçle mücadele kapsamında polis ile MİT Bölge Başkanlığı'nın ortak operasyonlarında, son bir haftada 66 yabancı uyruklu yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde yasa dışı göçle mücadele

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile İzmir MİT Bölge Başkanlığınca yasa dışı göçle mücadele kapsamında, kent genelinde ortak operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 26 Suriye, 18 Afganistan, 15 Filistin, 6 Orta Afrika ile 1 İran olmak üzere toplam 66 yabancı uyruklu yakalandı, 33 can yeleği, 3 şambrel ve 1 şişirme pompası ele geçirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonlarda organizatör olduğu iddiasıyla A.Ö., S.M.E., Ö.Y, L.D. ve D.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y., L.D., ve D.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yasa dışı göç, yabancı uyruklu, izmir, göçmen
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER