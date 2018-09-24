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Meteorolojiden 5 il için ‘soğuk hava’ uyarısı

Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de, sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren 6 ila 8 derece azalmasının beklendiği belirtildi.

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Meteorolojiden 5 il için soğuk hava uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Sivas ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinin yarın çok bulutlu geçeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 6-8 derece düşecek

Yozgat ile Kırşehir'in kuzey kesimlerinin 26 Eylül Çarşamba günü sağanak yağışlı geçmesi, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 6 ila 8 derece düşmesi öngörülüyor.

Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de de perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 6-8 derece azalarak mevsim normallerinin altında gerçekleşmesi, cuma gününden itibaren ise bölgede sıcaklıkların 4-6 derece artarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte hava sıcaklıklarında kısa sürede beklenilen ani ve hissedilir değişimlerin meydana getireceği sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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