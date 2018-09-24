TRT World Forum için geri sayım devam ediyor. 3 Ekim’de İstanbul’da başlayacak forum için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek forumda Birinci Dünya Savaşı’nın mirasından terörle mücadele stratejilerine, Avrupa Birliği’nin geleceğinden ‘Yeni Medya Devri’ne kadar pek çok küresel konu ele alınacak.

Yoğun katılımın beklendiği forumda, 600’e yakın üst düzey yönetici, uzman, politikacı ve aktivist bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da forumun kapanış oturumuna katılacak. Ürdün Haşimi Krallığı Kraliçesi Rania El Abdullah, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Lübnan eski Cumhurbaşkanı Fuad Siniora, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw gibi isimlerde foruma katılacak isimlerden bazıları.

“Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek” ana teması ile yapılacak TRT World Forum, iki gün sürecek.

Kaynak: TRT Haber