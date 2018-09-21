TEKNOFEST İstanbul ikinci gününde misafirlerini ağırlıyor

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) sponsoru olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda dün başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, ikinci günde de birçok etkinliğe sahne olacak.

Hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar düzenlenecek.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sunulacak.

Alana girişlerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görülürken, misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.

Festivalin ikinci gününde, Eğitim Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri başlıklarında girişimcilik sunumları ile "Milli Savunma İçin Milli Ar-Ge", "Uzay Ortamının Uydular Üzerindeki Etkileri, Dünya Gerçekten Düz mü?" gibi konularda konferanslar düzenlenecek.

12 kategoride teknoloji yarışları

Festivalde, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan kuruluşlardan ASELSAN, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve Türksat'ın paydaşlığında gerçekleştirilecek.

ASELSAN, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 Yarışmaları'nın, Baykar Savaşan İHA, Sürü İHA, Baykar ve TAİ Yapay Zeka yarışmalarının, İGA Model Uçak, İSBAK Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın, Roketsan Roket, TÜBİTAK İHA ve Türksat Model Uydu yarışmasının paydaşlığını üstleniyor.

12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri hedefleniyor. Teknoloji yarışmalarına, toplam 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılıyor.

Milli teknolojiler, sanal gerçeklik uygulamasıyla görülebilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik uygulamasını festivalde ziyaretçilerinin kullanımına sunacak. Uygulamayla şirketin ürettiği ve geliştirme çalışmaları yürüttüğü uçak ve helikopterler birebir ölçülerinde yakından görülebilecek.

Gözlüğü takanlar, kendilerini içinde insansız hava aracı ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterinin yer aldığı bir "sanal hangar"da bulacak. Ziyaretçiler ellerindeki kontrol cihazını kullanarak hangar içinde, ürünler arasında ve etrafında dolaşabilecek, gerçekte yaklaşamayacakları mesafelerden ürünleri görebilecek.

Türkiye'nin ilk kapsamlı robot simülasyonu yarışması

Yapay zeka araştırmaları için oldukça yoğun kullanılan simülasyon yarışmalarının en çok bilinenlerini olan DARPA'nın düzenlediği DARPA Robotics Challenge (DRC) ve NASA'nın düzenlediği Space Robotics Challenge'da kullanılan açık kaynak simülasyon ortamı (Gazebo robotik simülatörü) TEKNOFEST'te de olacak.

Bu yarışmalarda tek robot için geliştirilen beceriler test edilirken, TEKNOFEST'teki kullanım bir ilk olarak kayda geçecek. Yarışma aynı zamanda Türkiye'de yapılan ilk kapsamlı robot simülasyonu yarışması olarak da dikkati çekiyor.

Festivalin ilk günü görkemli şovlara sahne oldu

İstanbul Yeni Havalimanı’nda dün başlayan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ilk gün görkemli şovlara sahne oldu.

Resmi açılış öncesi Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakika süren gösteri gerçekleştirdi.

Birbirinden hızlı 7 araç aynı anda yarıştı

İstanbul Yeni Havalimanı'nın en büyük uçak pistlerinden birinde, birbirinden hızlı 7 araç aynı anda yarıştı. Yarışmayı katılımcılar büyük bir ilgiyle takip etti. Dünyanın en hızlı otomobillerinden Red Bull Racing Formula 1 yarış aracından SOLOTÜRK F16'ya, özel jet Challenger 605, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410 ve Kawasaki H2R'den Tesla PL 1000DL'ye kadar 7 sıra dışı araç, çeyrek mil boyunca birbiriyle yarıştı.

Tarihi anlarda AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu motosikleti, ünlü sürücü Emma Kimilainen Tesla'yı, Red Bull takımının test pilotlarından Jake Dennis ise Racing Formula 1 aracını kullandı.

Kenan Sofuoğlu hayalini gerçekleştirdi

Birbirlerini geçmeye çalışan araçlar ve pilotları, 38 gün sonra uçaklar dışında hiçbir aracın kullanamayacağı pistler ve hava sahasında yarışarak bir ilke imza atmış oldu.

Yarışı 9.43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu, Red Bull Racing Formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu özel yarışın galibi oldu. Ayrıca Dünya Supersport Şampiyonası'nı 5 kez kazanan Kenan Sofuoğlu da F16 ve Red Bull Racing Formula 1 aracıyla yarışarak hayalini gerçekleştirdi.

Yarışmanın ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan Solo Türk Gösteri ekibi de büyük ilgi gördü.

Atak helikopteri harman dalı gösterisi yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki özel eğitimli ve profesyonel paraşütçülerden oluşan Havacılık Komutanlığı, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetlere bağlı üç ayrı paraşüt timinin sergilediği üç farklı gösteri katılımcılardan büyük alkış aldı.

İki Atak taarruz helikopteri alçak uçuş yaparak, yöresel harman dalı oyunu figürleriyle festival alanında gösteri yaptı.

Özel kuvvetler personeli helikopter ile yaptıkları gösteride Türk bayrağı açtı. 4 asker helikopterden sarkıtılan ve üzerinde Türk bayrağı bulunan iplere tutunarak etkinliğe katılanları selamladı. Hava Kuvvetleri personeli de bin 800 metreden paraşütle atladı.

Akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi

Bunların yanı sıra, 129 ATAK Helikopteri, harp başlığı bulunmayan mühimmat ile ilk atış testlerini yapan TB2 Silahlı İHA ve Türkiye’nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye'nin ilk profesyonel kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi. Gösteriler, festival boyunca her gün devam edecek.

Teknoloji yarışmaları gerçekleştirildi

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarından olan Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji ve Robotaksi yarışmalarından oluşan Teknoloji Yarışmaları, etkinliğin ilk gününde gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra Savaşan İHA, TÜBİTAK İHA, Model Uydu ve Model Uçak yarışmaları gibi uçuşlu yarışmalar da gün boyu devam etti.

İmera grubu konser verdi

Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını buluşturan Girişim Zirvesi Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri, Lojistik Uzay ve Savunma Teknolojileri, Sağlık Teknolojileri gibi girişim sunumlarıyla başladı. Paydaş sunumları, belgesel gösterimleri, Eğitimin Geleceği Paneli ve Sağlığın Geleceği Paneli gibi etkinlikler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Günün sonunda İmera grubu bir konser verdi.

TRT Çocuk’un standı büyük ilgi gördü

Festivalin paydaşları arasında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) de yer alıyor. İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki festival alanına TRT Çocuk standı da kuruldu. Standa çocukların ilgisi büyük oldu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, gençler ve çocuklar için, ilham alacakları bir stant kurduklarını söyledi.

TRT Çocuk’un sevilen kahramanlarının yer aldığı festivalde, kurulan oyun platformlarında çocuklar eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Açılışta, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de vardı. Eren, TRT Çocuk standında gençlerle, çocuklarla sohbet etti, onlara hediyeler verdi.

Festivali değerlendiren Eren, “TEKNOFEST’in bu sene 1’incisi düzenleniyor. Biz de paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gerçekten geleceğin bilim adamları, sanayicileri, teknoloji üretecek insanları gençler, bu festivalden ilham alacaklarını düşünüyorum. O yüzden bu festivale eğlenceden ziyade, onların zihinlerini açıcı yaratıcı fikirlerle katılmalarını sağladık. Ona göre projeler hazırladık.” dedi.

Etkinliğe katılanlar sabah saatlerinden itibaren festival alanında kurulan stantların önünde kuyruk oluşturdu. Burada stantları ziyaret eden katılımcılar, geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, Türk Yıldızları ve Solo Türk olmak üzere diğer stantlarda alış veriş yaptı.

Kurulan rüzgar tüneli platformunda katılımcılar eğitmenlerin denetiminde havada serbest uçuş deneyimi yaşadı.

Etkinliğe katılanlara alandaki askeri uçak ve sivil uçakları yakından tanıma fırsatı bularak, bu araçların içini gezdi. Alandaki sivil askeri helikopterleri yakından görme imkanı buldu.

Festival alanına ulaşım ücretsiz

Dört gün sürecek TEKNOFEST'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlendi. İETT, katılımcıların festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSBAK da festivalin sponsorluğunu üstlenen kurumların arasında yer aldı.

Yeni havalimanına, festival boyunca Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy E-5 yanı, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe metro istasyonu, Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Küçükçekmece stat yanı, Sarıyer son durak ve Seyrantepe Metro istasyonu İETT peron ve duraklarından otobüsler kaldırılacak.

Kaynak: TRT Haber, AA