9 yaşındaki Sedanur’u arama çalışmaları 6'ncı gününde

Kars'ın Paslı Köyü'nde 6 gün önce meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan Güzel çiftinin kaybolan kızları 9 yaşındaki Sedanur Güzel’i bulmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Traktörlerle ve iş makineleriyle arama yapıldı

Köye 4 kilometre uzaklıkta bulunan sazlık alan, baştan aşağı didik didik arandı. İş makinelerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar geç saatlerde tamamlandı. Sazlık alandaki çalışmaları Kaymakam Ercan Öter ve Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız da takip etti.

Sedanur’u arama çalışmalarını yakından takip eden Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, şunları söyledi:

"Bu bir an evvel sonuçlanması gereken bir konuydu. Sazlık çok önemliydi. Şüphe üzerine burayı da sonuçlandırdılar arkadaşlarımız, inşallah temennimiz bu yavrumuzun sağ salim bir an evvel bulunup ailesine teslim olması. Türkiye’nin gündemine oturmuş bir konu. Bizim yörede bu gibi şeyler yaşanmaması gerekiyor."

Arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katıldı. Ekipler sazlık alanda sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlattı. Aramanın ardından traktörle sazlığın bir kısmı biçildi. Traktörün giremediği alanlarda ise iş makineleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalardan yine sonuç alınamadı.

Anne ve babası bir televizyon programına katıldığı için köyde değil

6 gün önce kaybolan Sedanur Güzel’in annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, bir televizyon programına katıldığı için köyde bulunmuyor. Köylüler anne ve babanın da bir an evvel köye gelerek arama çalışmalarına eşlik etmesi ve güvenlik güçlerine yardımcı olmasını bekliyor.

Ekipler kuyuya iple indi

Paslı köyü üzerinde bulunan yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya AFAD ve UMKE ekipleri girdi. İp yardımıyla girilen kuyuda küçük kız arandı. Kuyuda yapılan aramada herhangi bir ize rastlanılmadı.

Kaynak: İHA