Elazığ’da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 10 gözaltı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik çalışma başlattı.

Polisin yaptığı çalışmada, FETÖ üyeliği veya yöneticiliği kapsamında firari durumda olan ve örgütün hücre evlerinde kaldıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Evlerde yapılan aramalarda ise , 10 bin 85 TL, 2 bin 850 dolar, 2 bin 700 euro, ziynet eşyaları, 19 cep telefonu, 2 tablet PC, 4 laptop, 6 flash bellek ve sahte kimlik kartları ele geçirildi.

Kaynak: İHA