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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

FETÖ'ye yönelik 7 ilde İzmir merkezli düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ'nün eğitim kurumları ve sivil toplum yapılanmasında yer aldıkları tespit edilenlere yönelik yakalama, arama ve el koyma kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir merkez olmak üzere Bursa, Şırnak, Batman, Denizli, Antalya ve İstanbul'da başlattığı eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenler ile öğrenci, iş adamı ve esnafın da bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, fetö
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