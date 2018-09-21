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Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak bekleniyor.

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Doğu Anadoluda 5 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Erzurum'un doğusu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde çok bulutlu ve aralıklı sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 4, Kars'ta 5, Erzurum'da 10, Ağrı'da 11, Iğdır'da 14, Erzincan'da 15 ve Tunceli'de 18 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 33, Erzincan'da 28, Iğdır'da 26, Erzurum'da 24, Ağrı'da 23, Kars ve Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: hava durumu, doğu anadolu
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