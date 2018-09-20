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Sivas'ta 22 göçmen yakalandı

Sivas Suşehri'nde bir yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sivasta 22 göçmen yakalandı

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden İstanbul'a giden M.A. yönetimindeki 29 AG 456 plakalı yolcu otobüsünü D-100 karayolunun Suşehri ilçesi yakınlarında durdurdu.

Otobüsteki yolcuların kimlik kontrollerini yapan polis ekipleri, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afgan ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Otobüs şoförü gözaltına alındı. Araçtaki diğer yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Göçmenlerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: göçmen, Sivas, Pakistan, afgan
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