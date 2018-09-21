Tedavi için gittiği hastanede taksi çarptı

Kaza 7 Ağustos Salı günü Sarıyer Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşti.

Bacaklarından rahatsızlık yaşaması nedeniyle yürümekte güçlük çeken bir genç, tedavi olmak üzere evinden çıktı. Taksiye binen genç, hastaneye geldi. Taksinin durmasının ardından genç, hastane bahçesindeki bir vatandaşın yardımıyla koltuk değnekleriyle birlikte aşağıya indi.

Genç indikten sonra hastaneden çıkan bir kadın da taksiye bindi. Kısa bir süre sonra harekete geçen taksici, hastane bahçesinden çıkmak için geri manevra yapmak istedi. Ancak o esnada sürücü bir anlık dikkatsizliği sonucu gence çarptı. Çarpma sonucu sert bir şekilde yere düşen genç, hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza anı kameralarda

Kazanın ardından genç, vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla geldiği hastaneye götürüldü. Burada tedavisi yapılan genç taburcu edilirken, taksi sürücüsü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

