  • 21 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.289
    EURO 7.401
  • BIST 97347.53
    ALTIN 243.08
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ticaret Bakanı Pekcan TEKNOFEST'te

Ticaret Bakanı Pekcan TEKNOFEST'te

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ticaret Bakanı Pekcan TEKNOFESTte

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Pekcan, TEKNOFEST festival alanını gezdi, yerli savunma sanayisi ürünlerini inceleyip bilgi aldı.

Pekcan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) sponsoru olduğu TEKNOFEST İstanbul alanını gezdi.

Bakan Pekcan'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.

Pekcan, Baykar standında insansız hava araçları ve kontrol edildikleri yer kontrol istasyonu hakkında bilgi aldı.Ruhsar Pekcan, burada operatör koltuğuna oturdu.

Daha sonra ASELSAN standına geçen Pekcan, şirketin tasarlağı kokpit, uydu sistemleri ve İhtar anti-drone sistemini inceledi.

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ve "uçan kale" olarak nitelendirilen yeni nesil nakliye uçağı A400M uçağını gezen Pekcan, pilot koltuğuna oturdu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen sunumlardan birine konuk olan Pekcan, burada kısa bir konuşma yaptı. Teknoloji ve teknolojiye dayalı ürünlerin ekonomi açısından taşıdığı önemi vurgulayan Pekcan, önümüzdeki dönemde bu alanı güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Pekcan, festival alanı gezerken çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER