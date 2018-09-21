Küresel düşünce liderleri TRT World Forum'da konuşacak

TRT World Forum, 3-4 Ekim'de "Parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği yeniden düşünmek" temasıyla İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikte, küresel düşünce liderlerini ağırlayacak.

Bölgenin en etkili ve saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TRT World Forum, 3-4 Ekim 2018'de gerçekleştirilecek.

Günümüz dünyasının en önemli küresel sorunlarına odaklanan TRT World Forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı 600'ün üzerinde siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya getirecek.

Forum, Ürdün Kraliçesi Rania El Abdullah, Afganistan önceki Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Suriye önceki Başbakanı Riad Hijab, Lübnan önceki Başbakanı Fuad Siniora, Dünya Bankası önceki Genel Müdürü Mamphela Ramphele, Pakistan'ın ilk kadın ve önceki Dışişleri Bakanı Hina Rabbani-Khar, Hırvatistan önceki Cumhurbaşkanı Ivo Josipoviç, Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İngiltere Eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Başkanı Francesco Rocca gibi küresel düşünce liderlerine ev sahipliği yapacak.

TRT World Forum'un açılış konuşmasını TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren yapacak. Açılış konuşmasının ardından "Dünya düzen içinde mi? Değil mi?", "Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana geçen yüz yıl", "AB ve sorunları" ile "Küresel Güney'in yükselişi ve çatışma dünyasında kadınların liderliği" başlıklarında dört oturum gerçekleşecek.

Forumun ikinci günü, Enver İbrahim "Parçalanmış bir dünyada sadece barışı aramak" başlıklı açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Daha sonra"Ortadoğu'da bölgesel oyuncular ve değişen güvenlik denklemi", "Yeni medya ve güven oluşumu", "Teröre karşı uluslararası iş birliği ve kriz zamanlarında küresel bilincinin desteklenmesi" başlığında 3 oturum düzenlenecek.

"Parçalanmış bir dünyada adalet peşinde"

Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla yüzlerce fikir önderinin İstanbul'da toplandığı TRT World Forum'un kapanış törenine katılımı ön görülen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Parçalanmış bir dünyada adalet peşinde" başlıklı bir konuşma yapması bekleniyor.

TRT World Forum'un şimdiden bölgenin en etkili ve saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilmeye başlandığını belirten TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz TRT World Forum'un tıpkı birincisi gibi yine çok ses getireceğine inanıyorum. Dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı 600'den fazla entelektüel, politikacı, akademisyen, gazeteci ve aktivisti İstanbul'da ağırlayacağız. Forumda günümüzün insani meselelerini konuklarımızın görüşleri ve Türkiye yaklaşımıyla masaya yatırarak bu sorunlara somut çözümler üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA