Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Adıyaman merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Samsun, Burdur ve Tokat'ta belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 4 doktor öğretim üyesi, 4 doktor ile öğretim görevlisi, eczacı ve memur gözaltına alındı.

Örgütün "akademisyen ve doktor yapılanması" içerisinde yer aldıkları ve doktorlardan sorumlu imamın da aralarında bulunduğu iddia edilen zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin meslekten ihraç edildiğini, diğerlerinin ise çeşitli kurumlarda aktif görev yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: AA