Bursa'nın "Millet Bahçesi" için yeni proje

Bursa'da yıkımı 2017 yılında gerçekleştirilen ve meydan haline getirilen Atatürk Stadı'nın bulunduğu alanda kurulan Millet Bahçesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yeni projeyle millet kıraathanesi, "tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet" vurgusunu simgeleyen özel anıt ve 400 araçlık otoparka kavuşacak, bahçenin çeşmesinden Bursa'nın termal suyu akacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, önemli maçların oynandığı eski Atatürk Stadı'nın 2010 yılında Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğuna tanıklık ettiğini hatırlattı.

Bursa kent merkezinde, Kültürpark gibi çok önemli bir değerin yanında bulunan alanın muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Aktaş, şunları belirtti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşvikleriyle burasının meydan olarak muhafaza edilmesiyle alakalı da belirli kararlar alındı, düzenlemeler yapıldı. Burası insanların sabahları spor yaptığı, yağlı güreşlerimizi, geleneksel okçuluğumuzu, farklı etkinlikler ve aktivitelerimizi yaptığımız çok güzel bir alan oldu."

Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Bursa ziyaretinde beton görüntülerin kaldırılması ve alanın yeşile büründürülmesi yönünde talimatı olduğunu anımsatarak, "Yaptığımız araştırma ve incelemeler neticesinde, mimarımızla bir araya gelerek konuyla alakalı etraflıca bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Millet Kıraathanesi" oluşturulacak

Mevcut alan ile yol seviyesi arasında ciddi bir kot farkının bulunduğuna işaret eden Aktaş, hazırladıkları projeyle zeminin komple yükseltileceğini ve yol hizasına getirileceğini anlattı.

Aktaş, yeni projeyle zeminin altında 400 araçlık bir otopark yapılacağını, üstte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği gibi yaşlısı, genci, kadını, erkeğiyle gelip çayını içeceği, kitap okuyabileceği bir "Millet Kıraathanesi" oluşturulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada ayrıca 'tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet' vurgusunu da ortaya koyan bir anıtsal yapı olsun istedik. Buna dahil bir anıtsal yapı hazırladık. Burası ayrıca bizim sıcak su bölgemiz. Bir de burada bizim yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz elini, yüzünü yıkayabileceği, hatta içebilecekleri sıcak su çeşmelerimiz olacak. Burası yine siyasi buluşmalar için de aracılık ettiği için beraberinde yılın 12 ayı ister kapalı mekanından ister açık alanından istifade edilecek gerçek manada bir 'Millet Bahçesi'ne dönüşecek."

Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda

Yeniden düzenledikleri "Millet Bahçesi" projesini iki hafta önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a aktardıklarını dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Kendisi projeyi çok beğendi. Özellikle bunun hemen yapılmasıyla alakalı 'Gerekenleri yaparız' dedi. Biz dün itibariyle hazırladığımız projeleri tamamıyla Bakanlığa ulaştırdık. Muhtemelen yakın bir zaman içinde burada bu standardın sağlanmasını arzu ediyoruz. Bir taşla birçok kuşu vurmuş olacağız. Proje tamamlandığında alanın gerçek manada bir buluşma, kaynaşma noktası olacağını düşünüyorum."

Aktaş, 15 milyon liraya mal olması beklenen "Millet Bahçesi"nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA