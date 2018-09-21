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17 ilde 24 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

Tokat'ta FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri", "askeri örgüt yapılanması" ve "emniyet yapılanması" soruşturmaları kapsamında 17 ilde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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17 ilde 24 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün "askeri örgüt yapılanmasına" yönelik soruşturmasında aralarında Tokat'ta halen görevine devam eden binbaşı ile Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Samsun ve Tekirdağ'da 7 astsubay, bir uzman jandarma çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile ilişikleri kesilen Kara Harp Okulu'ndan 3, Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan iki öğrenci olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında ise Erzincan, Kayseri, Adıyaman ve Samsun'da meslekten ihraç edilen 5 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca örgütün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturmada ise Ankara, İstanbul, Manisa ve Kocaeli'de 4 avukat hakkında gözaltı kararı çıktı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 24 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tokat, fetö
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