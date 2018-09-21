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Van'da 301 göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonla 301 göçmen yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı.

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Vanda 301 göçmen yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Güllük, Hisar ve Bağlan sokaklarındaki 4 eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 199 Afganistan, 93 Pakistan, 3 Bangladeş, iki Sri Lanka, 3 İran ve bir Filistin uyruklu gözetim altına alındı.

Olayla ilgili M.S.S., M.A. ve H.D. gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, göçmen
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