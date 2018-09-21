  • 21 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.274
    EURO 7.396
  • BIST 97457.76
    ALTIN 243.073
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bursa'da terör operasyonu: 10 tutuklama

Bursa'da terör operasyonu: 10 tutuklama

Bursa'da MKP/HKO silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bursada terör operasyonu: 10 tutuklama

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde Maoist Komünist Parti/Halk Kurtuluş Ordusu'na (MKP/HKO) yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bursa Nilüfer Görükle Mahallesi'ndeki evlerde kaldıkları belirlenen örgüt üyesi 3 şüpheli ile bu kişileri yurt dışına çıkarmaya çalışan 8 kişi yakalandı.

Tunceli'de adliyeye sevk edilen örgüt üyesi 3 kişinin aralarında bulunduğu 11 kişiden, 10'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunceli civarındaki kırsalda faaliyet gösterdiği öğrenilen 3 şüphelinin, PKK kamplarında eğitim aldıkları ve Bursa'yı geçiş güzergahı olarak kullanıp sahte kimlikle yurt dışına kaçmak istedikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör ordusu, MKP/HKO, Maoist Komünist Parti/Halk Kurtuluş Ordusu, bursa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER