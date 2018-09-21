Bursa'da terör operasyonu: 10 tutuklama

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde Maoist Komünist Parti/Halk Kurtuluş Ordusu'na (MKP/HKO) yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, Bursa Nilüfer Görükle Mahallesi'ndeki evlerde kaldıkları belirlenen örgüt üyesi 3 şüpheli ile bu kişileri yurt dışına çıkarmaya çalışan 8 kişi yakalandı.
Tunceli'de adliyeye sevk edilen örgüt üyesi 3 kişinin aralarında bulunduğu 11 kişiden, 10'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tunceli civarındaki kırsalda faaliyet gösterdiği öğrenilen 3 şüphelinin, PKK kamplarında eğitim aldıkları ve Bursa'yı geçiş güzergahı olarak kullanıp sahte kimlikle yurt dışına kaçmak istedikleri öğrenildi.
Kaynak: AA