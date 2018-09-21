Bulgar turistlerin tatil için ilk tercihi Edirne

"Bağımsızlık günü" kutlamaları kapsamındaki resmi tatili fırsat bilen Bulgar vatandaşları, tatil rotalarını sınır komşusu Edirne'ye çevirdi.

Bulgarların 22 Eylül'de kutlamaya başlayacağı "Bağımsızlık günü" kapsamında ülke genelinde 3 gün resmi tatil ilan edilecek. Bulgaristan'ın "Bağımsızlık günü" dolayısıyla 22-24 Eylül tarihleri arasında Edirne'de turizm yoğunluğunun yaşanacağı tahmin ediliyor.

Konaklamalı turistin yanı sıra Bulgarların kente günübirlik yoğun alışveriş ziyaretleri gerçekleştirmesi öngörülüyor. Okulların açılmasıyla turizm sezonundaki hareketliliğin yavaşladığı bir dönemde komşu ülkenin bayramı, Edirne ekonomisine katkı verecek.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Biz bu tatilin Edirne'ye yansımasını öngörüyoruz. Şöyle ki; yaklaşık 15 günden beri Edirne'deki otellerin tümü neredeyse dolu. Gerek online sistemi ile gerek bireysel olarak gerekse turlarla bu rezervasyonlar yapıldı." diye konuştu.

Edirne'de oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Bulgarlar sadece konaklamak için Edirne'yi tercih etmiyor. Günübirlik alışveriş ziyaretlerinin de gerçekleşmesi bekleniyor. Edirne esnafının hazırlıkları tamam.

Esnaf yoğunluğa hazırlanıyor

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da esnaf olarak hafta sonu yaşanacak yoğunluğa hazır olduklarını ifade etti.

Bulgar turistlerin kente akın edeceğini dile getiren Dinar, "Komşu Bulgaristan kendileri için önemli bir günü kutluyor. Bundan dolayı ülkede 3 günlük resmi tatil ilan edilmiş. Onların bayramı biz esnafa da bayram yaptıracak. Biz de gelecek turistlere en iyi hizmeti sunmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kentimizde gezecekler, alışveriş yapacaklar biz de onlara tava ciğer ikram edeceğiz. Edirne hareketli bir hafta sonu geçirecek. Herkesi Edirne'ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, AA