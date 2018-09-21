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Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

7 ilde Karabük merkezli FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması operasyonunda, 5'i muvazzaf asker 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup askeri şahısların tespitine yönelik çalışmalarda, 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük merkez ile İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Hatay'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5'i muvazzaf asker 8 şüpheli gözaltına alındı. Karabük'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.  

Kaynak: AA 

Etiketler: Karabük, fetö
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