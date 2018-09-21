FETÖ sanığına 9 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Rıdvan Yazıcıoğlu ve avukatı hazır bulundu.

İddia makamı, kapatılan Bank Asya'ya örgüt talimatıyla para yatırdığı, örgütün kriptolu haberleşme programını kullandığı, FETÖ ile ilişkili olduğundan kapatılan özel hastanede çalıştığı ve emniyet mensuplarına sohbet abiliği yaptığı gerekçesiyle Yazıcıoğlu'nun "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Üniversite yıllarında Bank Asya'da hesap açtırdığını ancak 17-25 Aralık 2013'ten sonra örgüt talimatıyla bu bankaya para yatırmadığını savunan Yazıcıoğlu, ByLock programını cep telefonuna indirmediğini ve bu programı kullanmadığını iddia ederek, aleyhine beyanda bulunan tanıkların kendilerini kurtarmak için hakkında "yalan" söylediğini ileri sürdü.

Eşinin de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Bu yapının terör örgütü olduğunu bilseydim Bank Asya'ya para yatırmazdım. Hastanelerinde çalışmazdım. 17 aydır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Yazıcıoğlu, mahkeme başkanının, "Polislere sohbet verdin mi? Sohbet abiliği yaptın mı?" sorusunu, "Polislere sohbet vermedim. Sohbet abiliği yapmadım" şeklinde yanıtladı.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Yazıcıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA