Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.07.2025 07:43

Tekirdağ'daki orman yangını kısmen kontrol altında

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Tekirdağ'daki orman yangını kısmen kontrol altında

İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 42 saat geride kaldı.

15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Tekirdağ'daki orman yangını kısmen kontrol altında

Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'daki orman yangını kısmen kontrol altında

Yangında zarar gören alan havadan görüntülendi

Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Öte yandan, yangında zarar gören ormanlık alanı dron ile görüntüledi.

ETİKETLER
Orman Orman Yangını Tekirdağ Yangın
Sıradaki Haber
Türkiye yaz sıcaklarının etkisi altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:36
TİGEM 59 safkan Arap koşu tayı satacak
08:35
Kabine toplantısında gündem "Terörsüz Türkiye"
07:54
32 göçmen kaçakçısı ve 572 düzensiz göçmen yakalandı
07:26
TOKİ 47 ilde 508 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkarıyor
07:05
Dünyanın en büyük Mars taşı 5,3 milyon dolara satıldı
07:04
Harry Potter yıldızı Emma Watson’ın aşırı hız nedeniyle araç kullanması yasaklandı
İstanbul'da şehit yakınları ve gaziler için gemi turu düzenlendi
İstanbul'da şehit yakınları ve gaziler için gemi turu düzenlendi
FOTO FOKUS
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ