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Türkiye
AA 17.07.2025 01:34

Balıkesir'de orman yangını: Bir mahalle tedbiren boşaltıldı

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Balıkesir'de orman yangını: Bir mahalle tedbiren boşaltıldı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın hakim olduğu bölgede başlayan orman yangınına 3 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve 150 personel ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Bir mahalle tedbiren boşaltıldı

Yangının ilerlediği Bahadır Mahallesi tedbiren boşaltılırken, yakınlardaki Kılcılar Mahallesi'nde de ekiplerce tedbir alındığı öğrenildi.

Balıkesir'de orman yangını: Bir mahalle tedbiren boşaltıldı

Savaştepe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın da yangın bölgesine yakın kırsal Tavşancık ve Çaltılı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.

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